Corpo de Bombeiros extingue incêndio em fábrica de tijolos

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na quinta-feira (3.7), um incêndio em uma fábrica de tijolos localizada no Setor Industrial II, no município de Guarantã do Norte (a 708 km de Cuiabá). A ocorrência mobilizou a equipe do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM), que, ao chegar ao local, encontrou parte de um barracão da fábrica tomado pelas chamas.

