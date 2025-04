Corpo de Bombeiros extingue incêndio em prédio de academia em Rondonópolis O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, durante a madrugada desta terça-feira (23.4), um incêndio... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 17h26 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, durante a madrugada desta terça-feira (23.4), um incêndio que atingiu uma academia localizada na Rua Fernando Corrêa da Costa, no Centro de Rondonópolis (a 214,6 km de Cuiabá). A ocorrência foi atendida pela equipe do 3º Batalhão Bombeiro Militar (3º BBM), por volta das 3h50. Ao chegar ao local, os bombeiros utilizaram um desencarcerador elétrico para forçar a entrada no edifício. O fogo teve início no forro do teto, alcançando os tapetes, uma prateleira de madeira com suplementos nutricionais armazenados e parte dos aparelhos da academia. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CCT vai avaliar políticas públicas de inteligência artificial

