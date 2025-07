Corpo de Bombeiros extingue incêndio em prédio residencial em Sinop

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na quarta-feira (16.7), para atender um incêndio em um apartamento localizado no quarto pavimento de um prédio residencial em Sinop (a 479 km de Cuiabá). Ao chegar no local, a equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) constatou que as chamas começaram na cozinha e atingiram um botijão de gás, exigindo ação rápida para evitar que o fogo se alastrasse.

