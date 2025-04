Corpo de Bombeiros extingue incêndio em residência após explosão de botijão de gás O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na terça-feira (08.4), por volta das 18h30, uma ocorrência de incêndio... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h07 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na terça-feira (08.4), por volta das 18h30, uma ocorrência de incêndio em residência, localizada na Rua das Pupunhas, no bairro Novo Horizonte em Guarantã do Norte (a 709 km de Cuiabá). Segundo testemunhas o fogo iniciou após uma explosão no botijão de gás da cozinha.

