Corpo de Bombeiros extingue incêndio no Parque Estadual Serra Ricardo Franco

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, neste sábado (30.8), o incêndio florestal que atingia o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, localizado em Vila Bela da Santíssima Trindade (a 522 km de Cuiabá). A força-tarefa durou dez dias e mobilizou um grande esforço conjunto entre forças de segurança, equipes especializadas e fazendeiros da região.

