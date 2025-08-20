Corpo de Bombeiros extingue nove incêndios florestais e combate 13 nesta segunda-feira (18)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu 9 incêndios florestais e controlou outros 10 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta terça-feira (19.8), atuando diretamente no combate a 13 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
