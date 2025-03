Corpo de Bombeiros extingue princípio de incêndio em restaurante em Cuiabá O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na noite de quinta-feira (20.3), um princípio de incêndio em um restaurante... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h06 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na noite de quinta-feira (20.3), um princípio de incêndio em um restaurante localizado no bairro Santa Rosa, em Cuiabá. A equipe do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) por volta das 20h10. Imediatamente, uma viatura foi deslocada para o atendimento. Para saber mais sobre a atuação dos bombeiros e detalhes do incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeito reitera compromisso com regularização fundiária e moradia popular

