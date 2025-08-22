Corpo de Bombeiros extingue quatro incêndios florestais e combate 12 nesta quinta-feira (21) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu quatro incêndios florestais e mantém controlado sete focos ativos nas...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu quatro incêndios florestais e mantém controlado sete focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta quinta-feira (21.8), atuando diretamente no combate a 11 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.

