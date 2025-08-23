Corpo de Bombeiros extingue seis incêndios florestais e combate 22 neste sábado (23) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu seis incêndios florestais e mantém controlados outros seis focos ativos...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu seis incêndios florestais e mantém controlados outros seis focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, neste sábado (23.8), atuando diretamente no combate a 22 incêndios florestais em diversas regiões do estado.

