Corpo de Bombeiros faz captura de enxame de abelhas e resgata arara ferida O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, nesta quarta-feira (19.3), para atender a ocorrências de captura... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, nesta quarta-feira (19.3), para atender a ocorrências de captura de animais em Primavera do Leste (a 238 km de Cuiabá) e em Campo Novo dos Parecis (391km de Cuiabá). Em Primavera do Leste, por volta das 18h, a equipe da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (3ª CIBM) foi acionada pela Central de Operações Bombeiros (COB) para atender uma ocorrência envolvendo insetos agressivos. O chamado indicava a presença de abelhas Apis em um cavalete de madeira no interior do parque de exposições da cidade. Ao chegarem no local, os bombeiros verificaram que se tratava de um enxame migratório. Para garantir a segurança das pessoas no local, a equipe fez sinalizações com fita zebrada e forneceu orientações ao solicitante. O resgate do enxame foi realizado no período noturno, após o encerramento do evento Farm Show. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Vigia Mais MT conta com mais de 11,6 mil câmeras integradas à segurança pública em 126 municípios

Primeiro encontro de 2025 do projeto Idoso Ativo e Feliz será neste sábado

Polícia Militar e Gaeco deflagram operação de combate à extorsão de comerciantes em quatro municípios de MT