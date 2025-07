Corpo de Bombeiros firma parceria com prefeituras para orientação em projetos para captação de recursos

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) firmou parceria com prefeituras para orientar os municípios na elaboração de projetos voltados à captação de recursos federais destinados as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais no Estado, especialmente nos biomas Amazônia e Pantanal.

