Corpo de Bombeiros foi fundamental para combater incêndios no Pantanal”, afirma prefeito de Poconé

O prefeito de Poconé, Dr. Jonas Eduardo de Queiroz Moraes, afirmou que a presença do pelotão do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) no município tem sido crucial para combater os incêndios, principalmente durante o período de estiagem, no bioma Pantanal. “Poconé foi um município pantaneiro que, em 2024, conseguiu controlar os focos de incêndio, enquanto houve aumento nas demais cidades na parte do pantanal sul mato-grossense. Isso prova a importância do pelotão, do planejamento e do trabalho incansável realizado pelos bombeiros militares em nossa região”, afirmou.

