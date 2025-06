Corpo de Bombeiros forma 100 bombeiros temporários na área da saúde nesta terça-feira (24)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realiza, nesta terça-feira (24.6), a formatura de 100 bombeiros temporários no Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. O governador Mauro Mendes, os secretários estaduais Gilberto Figueiredo (Saúde) e coronel PM César Roveri (Segurança Pública) e o comandante-geral do CBMMT, coronel Flávio Glêdson Bezerra, participam da formatura. Os bombeiros temporários, que foram aprovados no processo seletivo realizado neste ano, passaram por curso de iniciativa conjunta entre as Secretarias Estaduais de Saúde e Segurança Pública.

