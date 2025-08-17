Corpo de Bombeiros inaugura nova unidade em Comodoro nesta segunda-feira (18) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) inaugura, nesta segunda-feira (18.8), às 10h, a sede do 5º Núcleo Bombeiro Militar...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) inaugura, nesta segunda-feira (18.8), às 10h, a sede do 5º Núcleo Bombeiro Militar (5º NBM), no município de Comodoro (a 640 km de Cuiabá). A nova unidade operacional é fruto de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Prefeitura Municipal, e integra um conjunto de ações do Estado voltadas à ampliação e qualificação dos serviços de emergência prestados à população.

