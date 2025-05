Corpo de Bombeiros intensifica busca por homem desaparecido em zona rural de Luciara

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) intensificou as buscas por um homem de 35 anos, desaparecido há cinco dias na zona rural do município de Luciara (a 1.081,8 km de Cuiabá). A equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) foi acionada na segunda-feira (19.5) e se deslocou imediatamente para Luciara, na área conhecida como Jiboia, às margens do Rio Araguaia, em uma região de vegetação do tipo varjão, onde a vítima foi vista pela última vez. Não há informações sob as circunstâncias do desaparecimento.

