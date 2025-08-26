Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) intensificou as ações de combate aos incêndios florestais com o uso de quatro aeronaves...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) intensificou as ações de combate aos incêndios florestais com o uso de quatro aeronaves e um helicóptero, ampliando a capacidade de resposta durante este período de estiagem, quando as condições climáticas favorecem a propagação do fogo.

