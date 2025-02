Corpo de Bombeiros localiza corpo de criança que se afogou no rio Jauru em Porto Esperidião

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, no final da tarde de segunda-feira (20.1), o corpo de uma criança de 10 anos que se afogou no rio Jauru, em Porto Esperidião (a 323 km de Cuiabá). A criança estava desaparecida desde a tarde de domingo (19.1), quando afundou no rio e não foi mais vista.

