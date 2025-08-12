Corpo de Bombeiros localiza corpo de homem que se afogou no rio Juruena
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na segunda-feira (11.8), o corpo de um homem de 32 anos que se afogou...
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na segunda-feira (11.8), o corpo de um homem de 32 anos que se afogou no rio Juruena, no Distrito de Japuranã, em Nova Bandeirantes (a 995 km de Cuiabá). Ao chegar ao local, a equipe da 7ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (7ª CIBM) realizou o planejamento da operação de mergulho e se deslocou até o último ponto onde a vítima havia sido vista antes de submergir. O corpo da vítima foi encontrado no fundo do rio Juruena, a aproximadamente seis metros de profundidade. Após o resgate, o corpo foi entregue à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A Polícia Civil também esteve presente no local. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
