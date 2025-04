Corpo de Bombeiros localiza corpo de idoso que desapareceu enquanto pescava

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, no inicio da noite desta quarta-feira (02.4), o corpo de um homem de 62 anos que desapareceu enquanto pescava no Rio Verde, em Lucas do Rio Verde (a 332 km de Cuiabá). A vítima estava desaparecida desde a segunda-feira (31.3).

