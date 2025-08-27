Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem de 20 anos em margem de Rio Arinos O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesta terça-feira (26.8), o corpo de um homem de 20 anos, vítima de...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesta terça-feira (26.8), o corpo de um homem de 20 anos, vítima de afogamento no Rio Arinos, em São José do Rio Claro (a 296 km de Cuiabá). As buscas foram iniciadas no domingo (24) pela 5ª Companhia Independente Bombeiro Militar (5ª CIBM), com varredura subaquática. A visibilidade era reduzida devido à turbidez da água, e foi descartado um raio de 50 metros a partir do último ponto em que a vítima foi vista.

