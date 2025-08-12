Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem desaparecido em rio na zona rural O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado na segunda-feira (11.8), por volta das 8h, para atender uma ocorrência...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado na segunda-feira (11.8), por volta das 8h, para atender uma ocorrência de desaparecimento de um jovem de 22 anos na linha 27, zona rural de Guarantã do Norte (a 709km de Cuiabá). Ao chegar no local, a equipe do 4º Núcleo Bombeiro Militar, acompanhada de um cão de busca, iniciou imediatamente as buscas junto a familiares e amigos da vítima.

