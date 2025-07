Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem no Rio Vermelho O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesta terça-feira (29.7), o corpo de um jovem vítima de afogamento no... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h38 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesta terça-feira (29.7), o corpo de um jovem vítima de afogamento no Rio Vermelho, no município de Rondonópolis (a 214,6 km de Cuiabá). A equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) foi acionada por moradores da região, que avistaram o corpo boiando nas águas do rio. Os militares se deslocaram imediatamente até o local e realizaram a operação de resgate. Após a retirada do corpo, ele foi entregue aos cuidados da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que ficará responsável pela análise e identificação oficial da vítima. Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Procon Estadual promove curso para qualificar atendimento ao consumidor

