Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem que se afogou no Rio Itiquira O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na tarde de quinta-feira (24.7), o corpo de um jovem de 28 anos, vítima...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na tarde de quinta-feira (24.7), o corpo de um jovem de 28 anos, vítima de afogamento no Rio Itiquira, no município de Itiquira (a 358,4 km de Cuiabá). A vítima havia desaparecido após saltar de uma passarela sobre o rio, submergir e não retornar à superfície, segundo as informações de testemunhas.

