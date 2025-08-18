Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem que se afogou no rio Juruena O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesta segunda-feira (18.8), o corpo de um jovem que havia se afogado...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesta segunda-feira (18.8), o corpo de um jovem que havia se afogado no rio Juruena, na região do distrito de Água da Prata, em Brasnorte (a 588 km de Cuiabá). A vítima estava desaparecida desde o domingo (17.8), quando mergulhou no rio e não retornou à superfície.

