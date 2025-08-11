Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem que se afogou no rio Peixotinho O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, no domingo (10.8), o corpo de uma jovem de 15 anos que se afogou no...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, no domingo (10.8), o corpo de uma jovem de 15 anos que se afogou no rio Peixotinho, no município de Matupá (a 684 km de Cuiabá). A equipe do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM) foi acionada por volta das 14h40 e, imediatamente, se dirigiu ao local, onde localizou o corpo da jovem, que se afogou enquanto tomava banho.

Leia Mais em Momento MT: