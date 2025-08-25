Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem vítima de afogamento O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesse domingo (24.8), o corpo de um jovem de 15 anos, vítima de afogamento...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesse domingo (24.8), o corpo de um jovem de 15 anos, vítima de afogamento no Rio Aripuanã, no município de mesmo nome (a 1.000 km de Cuiabá). Acionada pela Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (14ª CIBM) encontrou baixa visibilidade devido à turgência das águas. Apesar disso, as buscas subaquáticas foram iniciadas por volta das 20h. Cerca de 30 minutos depois, às 20h30, os mergulhadores localizaram o corpo do jovem.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

