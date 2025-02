Corpo de Bombeiros localiza corpo de vítima que se afogou no Rio Garças

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã desta segunda-feira (27.1), o corpo de uma vítima de 20 anos que se afogou no Rio Garças, em Guiratinga (a 330 km de Cuiabá). Segundo informações, a vítima desapareceu no rio no sábado (25) enquanto nadava com colegas. No momento em que entrava no rio, ela teria começado a se afogar e acabou desaparecendo.

Leia Mais em Momento MT: