Corpo de Bombeiros localiza corpo de vítima que se afogou no rio Guaporé O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã desta quarta-feira (23.4), o corpo de um homem que se afogou... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 18h27 (Atualizado em 23/04/2025 - 18h27 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã desta quarta-feira (23.4), o corpo de um homem que se afogou no rio Guaporé, próximo ao município de Nova Lacerda (a 542 km de Cuiabá). A equipe de Busca e Resgate da 8ª Companhia Independente Bombeiro Militar (8º CIBM) foi acionada na manhã da segunda-feira (21.4) para localizar a vítima desaparecida. De acordo com as informações preliminares, três pessoas estavam a bordo de uma embarcação, quando a mesma naufragou. Duas das vítimas conseguiram ser salvas por terceiros, enquanto a outra não foi localizada.

