Corpo de Bombeiros localiza idoso desaparecido em área de mata no perímetro urbano O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou na noite desta quarta-feira (27.8), um idoso de 69 anos que desapareceu...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou na noite desta quarta-feira (27.8), um idoso de 69 anos que desapareceu em uma área de mata dentro do perímetro urbano de Juína (a 745 km de Cuiabá). A equipe da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (14ª CIBM) foi acionada por volta das 20h pelos familiares, o idoso, que sofre de Alzheimer e pressão alta, estava sendo procurado desde às 15h do mesmo dia.

