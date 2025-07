Corpo de Bombeiros localiza três vítimas de afogamento no Rio Pindaíba

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, neste sábado (19.7), os corpos das duas vítimas de afogamento que ainda estavam desaparecidas após o naufrágio de uma canoa no Rio Pindaíba, na região do Route Campestre, em Cocalinho (a 788,5 km de Cuiabá), ocorrido na última quinta-feira (17.7). O acidente envolveu três pessoas, sendo dois adultos e uma criança de seis anos, que estavam em uma canoa que virou durante a travessia do rio. Após o naufrágio, as vítimas submergiram e não foram mais vistas.

