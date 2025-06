Corpo de Bombeiros localiza vítima de afogamento no Rio Teles Pires O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado no domingo (15.6), por volta das 14h, para atender a uma ocorrência...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado no domingo (15.6), por volta das 14h, para atender a uma ocorrência de possível afogamento no distrito de Deu Rey, no Rio Teles Pires, município de Carlinda (a 759 km de Cuiabá). Ao chegarem no local, a equipe da 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar (7ª CIBM) recebeu informações de que a vítima estava pescando quando, ao tentar desenroscar um anzol preso em uma pedra, a embarcação virou, fazendo com que ele caísse na água e submergisse.

