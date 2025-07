Corpo de Bombeiros Militar reforça atendimento pré-hospitalar na baixada cuiabana

Momento MT |Do R7

O Governo do Estado oficializou, na noite de segunda-feira (7.7), a ativação do Sistema Estadual de Atendimento Pré-Hospitalar, medida que permitirá ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) fortalecer o serviço de atendimento pré-hospitalar na Baixada Cuiabana. A iniciativa tem como objetivo ampliar a capacidade de resposta em situações de urgência e emergência, assegurando maior agilidade no atendimento e contribuindo diretamente para o salvamento de vidas nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Chapada dos Guimarães.

