Corpo de Bombeiros oferece 445 vagas para projetos sociais na Região Metropolitana de Cuiabá

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) divulgou o edital para a abertura de 445 vagas nos projetos sociais Karabom, Bombeiros do Futuro e Musicalizar, na Região Metropolitana de Cuiabá. As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 10 de março, tanto online quanto presencialmente. Inscreva-se aqui.

