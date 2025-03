Corpo de Bombeiros pede cautela a banhistas neste feriadão de Carnaval Com a chegada do feriado prolongado de Carnaval, em que muitas pessoas buscam ambientes aquáticos para momentos de lazer, o Corpo de... Momento MT|Do R7 03/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 03/03/2025 - 17h07 ) twitter

Com a chegada do feriado prolongado de Carnaval, em que muitas pessoas buscam ambientes aquáticos para momentos de lazer, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) reforça o alerta para que banhistas redobrem a atenção ao frequentar piscinas, lagos e rios no Estado.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como garantir a segurança durante o Carnaval!

