Momento MT |Do R7

Corpo de Bombeiros promove troca de comando do Batalhão de Emergências Ambientais O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realiza, nesta sexta-feira (7.2), às 16 horas, a solenidade de passagem de comando...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realiza, nesta sexta-feira (7.2), às 16 horas, a solenidade de passagem de comando do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá. O evento de transmissão do cargo será realizado na própria sede do batalhão.

Leia Mais em Momento MT: