Corpo de Bombeiros realiza capacitação sobre fiscalização ambiental para combate ao uso irregular do fogo O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) iniciou, nesta terça-feira (25.2), um nivelamento técnico entre os bombeiros militares... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h07 )

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) iniciou, nesta terça-feira (25.2), um nivelamento técnico entre os bombeiros militares para a atividade de fiscalização ambiental. O objetivo é alinhar as ações de fiscalização e responsabilização, visando coibir o uso irregular do fogo no Estado. Participam do nivelamento 22 militares dos sete Comandos Regionais do Corpo de Bombeiros Militar, que está sendo promovido pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá. O curso será concluído nesta quinta-feira (27.2).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na preservação ambiental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

