Corpo de Bombeiros realiza entrega de luvas de ombro a cadetes do 1º ano do CFO O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta quinta-feira (20.3), a solenidade de entrega das luvas de ombro... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 17h28 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta quinta-feira (20.3), a solenidade de entrega das luvas de ombro aos cadetes do 1º ano da segunda turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Estado. A cerimônia marcou o fim do período de adaptação e simbolizou a transição do uniforme civil dos alunos para a identificação militar como cadetes do CFO 1.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante cerimônia!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende suspeitos de envolvimento em tortura, homicídio e ocultação de cadáver em Mato Grosso

PM prende em flagrante mulher suspeita de tentar matar o marido a facadas

Congresso apaga as luzes neste sábado em apoio ao movimento Hora do Planeta