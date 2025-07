Corpo de Bombeiros realiza rescaldo após fogo em depósito do Atacadão em Lucas do Verde O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) na quarta-feira (9.7), foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio na... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h57 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) na quarta-feira (9.7), foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio na Avenida Universitária em Lucas do Rio Verde (a 331km de Cuiabá). Ao chegarem no local, a equipe da 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (13ª CIBM) constatou que o foco do incêndio ocorreu no compartimento de papelão do estabelecimento. As chamas foram controladas antes da chegada dos bombeiros, graças à atuação rápida da brigada de incêndio da edificação.

