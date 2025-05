Corpo de Bombeiros realiza resgate de pitbull em telhado e devolve cascavel à natureza O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, quinta-feira (15.5), para duas ocorrências distintas envolvendo animais... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h03 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, quinta-feira (15.5), para duas ocorrências distintas envolvendo animais em situações de risco na cidade de Alto Araguaia (a 418km de Cuiabá) e Campo Novo dos Parecis (a 402km de Cuiabá). Em Alto Araguaia, a chamada mobilizou a equipe do 1º Núcleo Bombeiro Militar (1º NBM) para o resgate de um cão da raça pitbull que havia subido no telhado de uma residência vizinha e, sem conseguir descer, permaneceu no local por tempo indeterminado. O episódio gerou apreensão entre os moradores da região, que temiam possíveis reações do animal, sobretudo devido à sua raça e ao estresse causado pela situação. Para saber mais sobre essas ocorrências e o trabalho dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Audiência Pública discute desafios da enfermagem na rede pública municipal de Cuiabá

