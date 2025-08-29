Corpo de Bombeiros recebe 8 mil cadastros de recursos para combater incêndios florestais em MT O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) já conta com mais de oito mil recursos cadastrados no Sistema Integrado de Cadastro...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) já conta com mais de oito mil recursos cadastrados no Sistema Integrado de Cadastro de Recursos para Apoio aos Incêndios Florestais (SICRAIF), desenvolvido para registrar equipamentos e equipes disponíveis como parceiros no enfrentamento dessas ocorrências em todo o Estado.

