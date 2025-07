Corpo de Bombeiros recebe equipamentos para reforçar combate a incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) recebeu, na tarde desta segunda-feira (28.7), novos equipamentos da Coordenação-Geral de Fronteiras e Amazônia (CGFRON), com o intuito de intensificar as ações de combate aos crimes ambientais no Estado. A doação, que inclui 40 sopradores, tem como foco principal reforçar a atuação dos bombeiros no enfrentamento aos incêndios florestais.

