Corpo de Bombeiros reforça cuidados para evitar acidentes aquáticos durante lazer Com as altas temperaturas registradas em Mato Grosso e o aumento do número de pessoas em rios, cachoeiras, balneários e piscinas, o...

Com as altas temperaturas registradas em Mato Grosso e o aumento do número de pessoas em rios, cachoeiras, balneários e piscinas, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) reforça as orientações de segurança para prevenir acidentes aquáticos, especialmente casos de afogamento.

Saiba mais sobre as orientações essenciais e como garantir a segurança durante o lazer aquático consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: