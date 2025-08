Corpo de Bombeiros resgata arara atropelada por carreta

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, no domingo (3.8), uma arara que havia sido atingida por uma carreta em Lucas do Rio Verde (a 332 km de Cuiabá). A equipe da 13ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (13ª CIBM) foi acionada para realizar o resgate da ave, que estava em uma empresa da região. Ao chegar ao local, os militares constataram que o animal estava ferido e impossibilitado de voar. A arara foi resgatada com segurança e, em seguida, encaminhada ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) para receber os cuidados necessários.

