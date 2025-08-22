Corpo de Bombeiros resgata cadela e seis filhotes em área de risco no Jardim Novo Araguaia
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) na sexta-feira (22.8), realizou o resgate de uma cadela e seis filhotes recém-nascidos em uma área considerada de risco no bairro Jardim Novo Araguaia, em Alto Araguaia (a 418km de Cuiabá). De acordo com os bombeiros militares do 1° Núcleo Bombeiro Militar (1° NBM), a cadela havia dado cria em um terreno com risco de incêndio, o que colocava em perigo a vida dos animais. A equipe foi acionada e conseguiu retirar a cadela e os filhotes com segurança.
