Corpo de Bombeiros resgata corpo às margens do Rio São João

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, nesta terça-feira (5.8), para fazer a busca de um corpo do sexo masculino visto boiando às margens do Rio São João, no município de Nova Bandeirantes (a 997km de Cuiabá). De acordo com informações, um pescador local avistou o cadáver enroscado em uma galhada enquanto navegava pelo rio. A localização foi imediatamente comunicada às autoridades.

