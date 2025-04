Corpo de Bombeiros resgata corpo de vítima após acidente de trabalho O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na manhã desta sexta-feira (25.4), o corpo de um homem de 34 anos, que... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h40 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na manhã desta sexta-feira (25.4), o corpo de um homem de 34 anos, que sofreu um acidente de trabalho na região central de Rondonópolis (a 214 km de Cuiabá). A equipe do 3º Batalhão Bombeiro Militar (3º BBM) foi acionada por volta das 8h30 para atender uma possível ocorrência de acidente de trabalho com vítima fatal. De acordo com informações colhidas no local, a vítima estava realizando uma pintura em um edifício próximo a fios energizados, quando foi atingida uma descarga elétrica. Os bombeiros localizaram a vítima com parte do corpo para fora da edificação, sobre um toldo. Rapidamente, a equipe efetuou o procedimento de resgate, utilizando as técnicas especializadas necessárias. Após a ação, o corpo da vítima foi encaminhado aos cuidados das equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para os procedimentos legais necessários.

