Corpo de Bombeiros resgata dois homens que estavam desaparecidos na mata pantaneira

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na quinta-feira (17.4), dois homens que estavam desaparecidos há quatro dias na região de mata pantaneira, localizada na zona rural de Poconé (a 104 km de Cuiabá). Apesar do susto, as vítimas foram resgatadas com vida e sem ferimentos graves.

