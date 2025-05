Corpo de Bombeiros resgata porco-do-mato em residência e retira cadela do bueiro O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, no final de semana, para duas ocorrências distintas envolvendo animais...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, no final de semana, para duas ocorrências distintas envolvendo animais em situações de risco nas cidades de Confresa (a 1.058 km de Cuiabá) e Primavera do Leste (a 234 km de Cuiabá). Em Confresa, a chamada mobilizou a equipe do 2º Núcleo de Bombeiro Militar (2º NBM) para o resgate de um porco-do-mato (caititu) adulto e agressivo que estava no interior da garagem de uma residência.

