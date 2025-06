Corpo de Bombeiros resgata serpente que estava dentro de máquina de lavar roupa

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na tarde de domingo (01.6), uma serpente não peçonhenta que estava dentro de uma máquina de lavar roupa, localizada na área externa de uma residência no bairro Cidade Nova, no município de Confresa (a 1.048,3 km de Cuiabá). A equipe do 2º Núcleo de Bombeiros Militar (2º NBM) foi acionada e, ao chegar ao local, realizou uma inspeção, identificando uma jiboia (Boa constrictor), espécie não peçonhenta, com aproximadamente 1,8 metro de comprimento, enrolada no compartimento interno da lavadora.

