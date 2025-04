Corpo de Bombeiros resgata veado-campeiro ferido em Campo Verde O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, nesta sexta-feira (25.4), por volta das 6h20, um veado-campeiro ferido... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h00 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, nesta sexta-feira (25.4), por volta das 6h20, um veado-campeiro ferido que estava em uma residência no bairro Jupiara, em Campo Verde (a 131,1 km de Cuiabá). A equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) foi acionada para o resgate do animal silvestre, que estava preso nas grades do portão da residência e apresentava ferimentos na barriga e na paleta direita.

